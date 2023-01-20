Усик пожертвовал миллионы для украинцев: стало известно, на что пойдут деньги

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Об этой информации сообщил «Обозреватель», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что помощь Усика оказалось достаточно локальной. Он решил помочь с восстановлением многоквартирного жилого дома в Ирпене, расположившегося на улице Лысенко 14. При этом известно, что дом пострадал из-за действий российской армии в феврале-марте 2022 года.

Так же утверждается, что Усик решил сделать такой подарок людям в честь своего дня рождения. Более того, он выложил ролик, где лично решил продемонстрировать последствия обстрелов со стороны войск России.

Эксперты подсчитали, что после реконструкции здания целых 40 семейств Украины смогут возвратиться в собственные квартиры. Нужно собрать 12 миллионов гривен. Началась своеобразная акция еще 17 января, и уже удалось достичь определенных результатов.

«Я намерен пожертвовать в личном порядке 8 миллионов. Прошу других оказать помощь, чтобы собрать еще 4 миллиона для людей. Ваши донаты являются лучшими подарками в день рождения, о котором можно только думать», – сказал Усик.

Напомним, «Бенфика» – главная сенсация группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.