Общество уже начало забывать о» деле моряков «

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Адвокат главы украинской партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Государственное бюро расследований отказалось приобщить к делу об инциденте в Керченском проливе в отношении Порошенко решение Международного морского трибунала в Гамбурге, сообщается на сайте политической силы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление адвоката.

«Общество уже начало забывать о» деле моряков «- зарегистрированное ГБР с подачи агентов влияния государства-агрессора уголовное производство, в рамках которого следователи ГБР пытаются доказать, что Украина и украинские моряки сами виноваты в восторге российскими наших кораблей … А тем временем старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГБР Сергеева прямо 10 июля 2021 вынесла постановление, которым отказалась подавать заявки и приобщить к материалам производства копию официального текста решения международного трибунала по морскому праву от 25.05.2019 «, — отметил Головань на своей странице в Facebook.

Помимо этого, адвокат Порошенко обнародовал ответ ГБР, в котором сказано: «Спор между Украиной й и РФ еще рассматривается, окончательное решение не принято «.

Помимо этого, Головань выразил мнение, что следователи ГБР очень надеются, что Украина проиграет.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время определится судьба пятого президента Украины Петра Порошенко. После последних скандалов, вязанных с экс-президентом и кумом президента России Виктором Медведчуком многие эксперты задавались вопросом, что же ждет лидера «Европейской Солидарности».