НАСА может отложить миссию на Луну: стала известна причина

Все из-за скафандров

Время чтения: 55 Секунд

Американское космическое агентство сообщило, что разработка новых скафандров, необходимых для обычного полета на Луну, задерживается на два года.

26 марта 2019 года администрация Белого дома поставила перед НАСА новую цель: вернуть человека на Луну к концу 2024 года. Программа получила название Артемида. Однако новая миссия потребовала создания совершенно новых скафандров, способных работать в условиях низкой гравитации в условиях запыленности. В конце сентября 2019 года появилась информация, что НАСА испытает новый скафандр в 2023 году. Испытания должны были проходить в условиях микрогравитации на борту МКС. К сожалению, все указывает на то, что поставленная цель не будет достигнута, пишет УРА-Информ.

Согласно отчету генерального инспектора, опубликованному во вторник, НАСА столкнулось с большой задержкой в ​​разработке новых костюмов. Аудит, проведенный Управлением генерального инспектора агентства, показал, что первые два варианта будут готовы не раньше апреля 2025 года. Изменение предположений является результатом множества случайных факторов, технических проблем, а также сбоев, вызванных эпидемией COVID-19.

Учитывая эти задержки, это может означать, что высадка на Луну в конце 2024 года, как в настоящее время планирует НАСА, будет невозможна.

Ранее мы сообщали, что НАСА обнаружило ошибку в космическом телескопе Хаббла.