Porsche официально присоединился к космической гонке

У Маска и Брэнсона появился конкурент

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У Илона Маска и Ричарда Брэнсона есть еще один соперник в стремлении к космосу. Немецкий производитель суперкаров инвестировал в немецкий ракетный стартап под названием Isar Aerospace.

Компания Porsche решила получить свой кусок пирога во все более динамично развивающейся космической отрасли. С этой целью немецкая компания из Штутгарта инвестировала 75 миллионов долларов в амбициозный ракетный стартап под названием Isar Aerospace, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Основанная в 2018 году, компания со штаб-квартирой недалеко от европейского авиационного центра в Мюнхене стремится разрабатывать технологии, позволяющие запускать спутники на орбиту с наименьшими затратами. Ранее в этом году стартап начал работу по созданию ракеты Spectrum, большая часть которой будет поставляться с 3D-принтера.

В мае этого года Isar стала первой европейской компанией, подписавшей контракт с Европейским космическим агентством (ESA), выиграв 13 миллионов долларов от правительства Германии на запуск двух спутников на низкую околоземную орбиту. Компания также намерена разработать многоразовые ракеты, аналогичные тем, которые используются в SpaceX.

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