Происшествия

В РФ сказали, что используют против наступления ВСУ на Крым: экс-депутат Кива «перевел» язык Путина

Родион Власов

Бывший народный депутат от запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и ныне один из известнейших коллаборационистов Илья Кива решил по-своему интерпретировать недавний месседж главы РФ Владимира Путина для жителей Украины.

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Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Российская Федерация будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал», – процитировал в начале бывший депутат главу Кремля.

Затем он решил перевести вышеупомянутое заявление для украинцев. Он сослался на то, что в РФ якобы знают о запланированном весеннем наступлении армии Украины на Крым. По словам Кивы, такой маневр закончится ударами тактическим ядерным оружием.

«Я уже почти год об этом говорю для украинцев. Глава Украины Владимир Зеленский намерен спровоцировать Путина, получив возможности быть жертвой в изгнании», – заключил Кива.

Как сообщалось ранее, США выдвинули Турции ультиматум: что известно.

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