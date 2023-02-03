ВСУ начали отводить войска – инсайдер ОП рассказал, что решил Залужный по Бахмуту

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП сказал, что ВСУ начали отводить войска из Бахмута. Появилась угроза тактического окружения. В населенном пункте остались только передовые части без резервных сил. В Генеральном штабе есть понимание, что через неделю будет плюсовая погода и пойдут дожди. Тогда отвести войска по полям будет сложно», – заявил в начале инсайдер.

В конце он добавил, что Залужный решился на поэтапный отвод техники и резервов, чтобы сохранить необходимые части и снаряжение для будущего наступления. Тем не менее, официальные лица в данный момент молчат. Рекомендуется ожидать официальной информации от Генштаба или из Офиса Президента.

Напомним, в ГУР ответили, когда будет очень активная фаза войны: Юсов о том, как все произойдет.