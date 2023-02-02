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США выдвинули Турции ультиматум: что известно

Родион Власов

После того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции в НАТО, США поставили ультиматум Турции.

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Об этой информации сообщил Еkathimerini.com,  передает Ura-inform.

Американский сенатор Крис Ван Холлен назвал Турцию «неверным союзником» и призвал к новым санкциям в отношении Анкары, если она не ратифицирует северное расширение НАТО.

«Нам необходимо работать в большей координации с нашими партнерами из ЕС и рассматривать, возможно, различные виды санкций, если  Эрдоган продолжит блокировать въезд Финляндии и Швеции»,-сказал он.

Более того, Ван Холлен предупредил, что Вашингтон заблокирует продажу истребителей Lockheed Martin F-16, если Анкара не одобрит экспансию в Северные страны. 

«Если Анкара заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, то останется без истребителей F-16»,- подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, РФ созывает Совбез ООН по Украине: о чём будут говорить.

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