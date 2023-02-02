Путин планирует наступать с двух-трех направлений: на Западе раскрыли, как все будет происходить

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», сославшийся на интервью Bild, передает «УРА-Информ».

«Я думаю, что план путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы оцепить Украину. И готовя все эти планы, он, наверное, думает, что должен атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать нападения с белорусской северной части Украины, так что Киев будет оцеплен с запада», — сказал глава правительства Польши.

Таким образом, учитывая вышеупомянутое заявление, можно проследить в нем явный сигнал Киеву к подготовке оборонительных рубежей. Однако неизвестны другие направления. Моравецкий сосредоточил свое внимание только на севере, откуда уже сейчас идут обстрелы целого ряда регионов Украины.

Напомним, Европарламент принял резолюцию о вступлении Украины в ЕС: СМИ выяснили, что это значит.