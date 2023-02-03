Киев

В Киеве выявили серьезное заболевание: ГЧПК собирает срочное заседание

Родион Власов

В столице Украины снова возникла проблема, из-за которой целый ряд социальных и даже государственных служб собирают свои силы.

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Об этой информации сказало Главное управление Госпродпотребслужбы Киева в своем «Фейсбуке», передает «УРА-Информ».

«Сообщаем о случае бешенства у кошки. По информации Объединения ветеринарной медицины в Киеве, в отдел по борьбе с бешенством животных 29 января 2023 года был доставлен труп кошки. При опросе владелицы выяснено, что около трех недель назад она нашла 2 кошек в городе Боярка и приютила у себя дома, в Киеве на Отрадном», – сказано в начале поста.

Затем специалисты уточнили, что животные содержались в клетке. Как оказалось, с 27 января у одной из кошек отмечалось неадекватное поведение (нервные проявления, неспровоцированная агрессия), отказ от воды и пищи. Уже 29 января при транспортировке животного в отдел по борьбе с бешенством животных животное впало. По результатам проведенных лабораторных исследований установлен положительный диагноз на бешенство.

«По словам владелицы, животное покусы людям не наносило. Вторая кошка получает курс вынужденной вакцинации в соответствии с Инструкцией о мерах по борьбе с бешенством животных», – добавили затем в службе.

В конце поста было сказано, что Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при исполнительном органе Киевского совета будет организовывать мероприятия, чтобы устранить распространение крайне опасного заболевания.

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