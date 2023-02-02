У Зеленского сказали, что будут говорить в РФ после войны: прогноз Арахамии

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Об этой информации сообщил народный депутат в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Путин вспомнил слово «опять», говоря о нападении на Украину. Снова война. Снова свободный мир борется с фашизмом. И снова победит. А после этого к военным преступникам снова придет прозрение и покаяние. Кто-то снова скажет, что просто выполнял приказы. Кто-то снова не доживет до суда. Кто-то снова будет прятаться по миру под чужими именами и их снова найдут», – написал в начале политик.

В конце же он добавил, что причина вышеупомянутого проста – бредовые идеи верхушки Кремля, которые в очередной раз не будут срабатывать.

Как сообщалось временем ранее, Ермак доложил в США насчет Зеленского: стало известно, в чем глава ОП сказал Вашингтону.