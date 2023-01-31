Происшествия

У Кадырова жестко «прошлись» по Путину: стало известно, что творили чеченцы в Мелитополе

Родион Власов

На территории оккупированного города в Запорожской области заместитель командира СОБР «Ахмат» Хасан Ибрагимов был причастен к жесткому преступлению против граждан Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Журналисты утверждают, что происшествие случилось двумя неделями ранее. Тем не менее, информацию представители прессы собирали по частям, в итоге полная картина инцидента стала известна только в данный момент.

Как оказалось, водитель-оператор вместе с пропагандисткой канала «НТВ» прибыли в Мелитополь для того, чтобы начать съемку нового сюжета, который бы рассказывал о боевых действиях на данном фронтовом участке.

Изначально все шло по плану, пока вечером они не прибыли на территорию одного из местных ресторанов. Там к ним подошли военные батальона «Ахмат». Начался конфликт. Оператор «НТВ» был избит чеченским отрядом, а пропагандистка и вовсе была изнасилована.

Очевидцы сообщают о том, что к нападению причастен племянник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – Хасан Ибрагимов вместе со своей охраной. Однако СМИ говорят о том, что инцидент пытаются в Кремле “замять”.

Однако телеграм-канал «Украина 365», ссылаясь на источники в Мелитополе, говорят о том, что сразу 8 «кадыровцев», а также племянник Кадырова насиловали несчастную. После случившегося же, по сведениям СМИ, женщина угрожала обидчикам, что будет жаловаться главе РФ Владимира Путину. Однако те только рассмеялись, и буквально намекнули, что им плевать на судьбу и слова президента России.

Напомним, Джонсон звонил Путину перед вторжением в Украину: экс-премьер сказал, чем угрожали ему в РФ.

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