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Запад выставил новое требование Украине: источник раскрыл, для чего Зеленскому увольнения

Родион Власов

Инсайдер из Офиса Президента утверждает, что западное лобби обратилось к главе Украинского государства Владимиру Зеленскому с соответствующим призывом.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

В самом начале было отмечено, что массированная чистка таможен является неслучайный происшествием. По словам инсайдера, это происходит из-за обычного перераспределения сфер влияния.

«Решили убрать людей, поставленных Кириллом Тимошенко и покойным Министром МВД Монастырским. Однако запаковали все это в красивую упаковку борьбы с коррупционными схемами, а также обновлением системы», – заявил инсайдер.

Ближе к концу канал сослался на еще один источник из ОП. Он говорит о том, что вышеупомянутое является требованием западных лоббистов, которые дали обещание «приостановить» уголовные дела против людей Зеленского и функционеров ОП.

«Взамен же получат огромные квоты для собственных людей во многих силовых органах государства. Тем более, если речь идет о таможне, где оборот «черного нала» достигает миллиардов», – заключил источник.

Напомним, кого Кабмин сегодня уволил: Арахамия назвал имена политиков и чиновников.

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