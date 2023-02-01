Общество

В Украине внезапно похвалили Гиркина: экс-нардеп показал, какой совет он дал россиянам (видео)

Родион Власов

Бывший народный депутат Борислав Береза обратил внимание на недавнее интервью известного террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), где он говорил о сомнительных перспективах мобилизованных граждан РФ.

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Россияне прислушивайтесь к тому, что молвит агент ФСБ Гиркин. Он предложил вам лайфхак, как уходить с фронта, оставшись в живых, и при этом не попасть в тюрьму. Пользуйтесь! Гиркин осознает то, о чем говорит. Он сам поступал таким же образом!», – коротко написал экс-депутат, выложив тематический ролик.

На нем, действительно, Гиркин рассказывает о сомнительных перспективах на фронте, где человека могут убить или, в лучшем случае, оставить инвалидом. По его словам, в таком случае лучше не выполнять приказы и отправиться в тюрьму на 5 лет. Более того, он уверяет, что, если уйдет целая рота с фронта, то в тюрьму и вовсе никого не посадят из-за скандала.

Напомним, Ермак анонсировал позитивные сигналы со стороны Запада: в ОП сказали, что Киев скоро может получить.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

18-летняя американка узнала о своей беременности во время родов

Юная жительница Южной Каролины, США, Брай Блантон почувствовала боли в животе и при обращении в больницу неожиданно родила ребенка.

Ирина

Куриные яйца в Украине будут продавать по-новому: что изменится

В Украине начнут продавать куриные яйца в соответствии с требованиями ЕС.

Родион Власов

Николаевский символ несокрушимости «считает минуты до победы» после обрушения дома из-за ракетного удара (фото)

В Николаеве после очередного ракетного удара по жилому дому остались часы, которые не перестали работать. Его сравнили с петушком из Бородянки или вазой фруктов из Днепра.

Родион Власов

ДТЭК сказал, как украинцам получить больше света: специалисты о, что может сделать каждый

Энергетики предупредили, что жители Украины должны придерживаться еще одних правил, чтобы свет в их домах был как можно дольше.

kiman

Как получить досье на человека

В различных базах данных сохраняется вся информация о недвижимости, штрафах, арестах имущества, судебных делах и уголовных процессах всех граждан.

Родион Власов

Скоро начнем – Резников признался, как изменится ход войны в Украине

Министр обороны Украинского государства Алексей Резников рассказал о том, что ВСУ получат в свое распоряжение те боевые машины, которые всерьез будут преображать военные действия.

Recent Post

Top Category