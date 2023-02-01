В Украине внезапно похвалили Гиркина: экс-нардеп показал, какой совет он дал россиянам (видео)

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Россияне прислушивайтесь к тому, что молвит агент ФСБ Гиркин. Он предложил вам лайфхак, как уходить с фронта, оставшись в живых, и при этом не попасть в тюрьму. Пользуйтесь! Гиркин осознает то, о чем говорит. Он сам поступал таким же образом!», – коротко написал экс-депутат, выложив тематический ролик.

На нем, действительно, Гиркин рассказывает о сомнительных перспективах на фронте, где человека могут убить или, в лучшем случае, оставить инвалидом. По его словам, в таком случае лучше не выполнять приказы и отправиться в тюрьму на 5 лет. Более того, он уверяет, что, если уйдет целая рота с фронта, то в тюрьму и вовсе никого не посадят из-за скандала.

Напомним, Ермак анонсировал позитивные сигналы со стороны Запада: в ОП сказали, что Киев скоро может получить.