У Саакашвили минус 45 кг: он показал суду своё состояние из реанимации (видео)

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Об этой информации сообщил Unn.com.ua, передает Ura-inform.

Сейчас экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в реанимации в тяжелом состоянии, его перевели из палаты в отделение интенсивной терапии тбилисской клиники «Вивамед».

Он дистанционно принял участие в судебном процессе, показав последствия пребывания под стражей. В ходе заседания Саакашвили заявил о том, что его состояние здоровья – крайне тяжелое и поднял футболку, чтобы показать суду, насколько сильно он истощён. На видео сильно похудевший Саакашвили показывает выпирающие ребра и впалый живот. Лицо политика усталое и осунувшееся.

«Все свои знания я отдал Грузии… Сейчас я отдал свое здоровье, и единственное, о чем прошу, чтобы мне дали возможность получить адекватное лечение. Если нужно, я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось», — сказал Саакашвили.

Судья закрыл экран изображения и попросил Саакашвили одеться. После этого включение было прервано, и суд продолжил слушать свидетелей защиты.

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