ДБР во время обыска у главы Налоговой Киева нашли список её желаний: Мальдивы, шуба и миллион долларов (фото)

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Об этой информации сообщил “Украинская правда”, передает Ura-inform.

В том числе обыски прошли и у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. Силовики во время обыска у чиновницы обнаружили несколько списков желаний к 2018 и 2021 Новому году.

В частности, в 2018 Датий мечтала о повышении, соболиной шубе, поездке в Лондон и подарке от любимого на день рождения – часах Breguet.

А в 2021 году чиновница напророчила себе должность и. о. главы налоговой службы столицы, все еще мечтала о поездке в Лондон и отдыхе на Мальдивах. Кроме того, 1 миллион долларов все еще оставался в списке мечтаний.

Как видим, эти желания она уже воплотила в реальность. Отметим, что на фото она в платье Dolce&Gabbana за 67 300 грн и с часами о которых мечтала.

В 2021-м Датий назначили заместителем начальника отдела анализа налоговой информации Управления специального аудита ГУ ГНС в Киеве, а в 2022 году она стала и. о. начальника ГНС столицы.

Напомним, ранее сообщалось, Не стоит засиживаться в креслах: Зеленский анонсировал новые увольнения среди чиновников.