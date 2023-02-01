Киев Происшествия

ДБР во время обыска у главы Налоговой Киева нашли список её желаний: Мальдивы, шуба и миллион долларов (фото)

Родион Власов

Сегодня утром,1 февраля, у руководства Киевской налоговой инспекции проводятся обыски в рамках дела по махинациям с НДС, расследуемого ГБР. Обыски проводят по фактам незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 млрд гривен.

Время чтения: 51 Секунд

Об этой информации сообщил “Украинская правда”, передает Ura-inform.

В том числе обыски прошли и у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. Силовики во время обыска у чиновницы обнаружили несколько списков желаний к 2018 и 2021 Новому году.

В частности, в 2018 Датий мечтала о повышении, соболиной шубе, поездке в Лондон и подарке от любимого на день рождения – часах Breguet.

А в 2021 году чиновница напророчила себе должность и. о. главы налоговой службы столицы, все еще мечтала о поездке в Лондон и отдыхе на Мальдивах. Кроме того, 1 миллион долларов все еще оставался в списке мечтаний.

Как видим, эти желания она уже воплотила в реальность. Отметим, что на фото она в платье Dolce&Gabbana за 67 300 грн и с часами о которых мечтала.

В 2021-м Датий назначили заместителем начальника отдела анализа налоговой информации Управления специального аудита ГУ ГНС в Киеве, а в 2022 году она стала и. о. начальника ГНС столицы.

Напомним, ранее сообщалось, Не стоит засиживаться в креслах: Зеленский анонсировал новые увольнения среди чиновников.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

В РФ признали катастрофические потери: стало известно, сколько было ликвидировано оккупантов

Как оказалось, у Российской Федерации возникла серьезная проблема со штатом десантников, который сильно «поредел» со времени начала так называемой «спецоперации».

Родион Власов

У Кадырова жестко «прошлись» по Путину: стало известно, что творили чеченцы в Мелитополе

На территории оккупированного города в Запорожской области заместитель командира СОБР «Ахмат» Хасан Ибрагимов был причастен к жесткому преступлению против граждан Российской Федерации.

Родион Власов

Позитивные новости по Киеву: Кличко дал новое обещание людям

Столичный градоначальник Виталий Кличко рассказал о том, что город станет несколько удобнее для киевлян и гостей столицы.

Родион Власов

В РФ начали блокировать изображение Путина: ВСУ сказали, что случилось

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание на то, что происходит в российском интернете.

Родион Власов

Джонсон звонил Путину перед вторжением в Украину: экс-премьер сказал, чем угрожали ему в РФ

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин всерьез угрожал ему ракетными ударами по Соединенному Королевству.

Родион Власов

Все варианты на столе – Блинкен признался, какую военную операцию США могут провести

Государственный секретарь Америки Энтони Блинкен признался, что Америка не намерена закрывать глаза на угрозы, которые могут подорвать существующий миропорядок.

Recent Post

Top Category