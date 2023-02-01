Не стоит засиживаться в креслах: Зеленский анонсировал новые увольнения среди чиновников

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Об этой информации сообщил в “Видеообращении Зеленский”, передает Ura-inform. передает Ura-inform.

По его словам, те украинские чиновники, которые не отвечают требованиям государства и общества, надолго не задержатся на своих должностях.

Недавно в Украине была серия кадровых смен среди чиновников. Зеленский отметил, что сейчас есть определенное кадровое затишье.

«Но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах»,- подчеркнул Зеленский.

Помимо этого, Глава государства добавил, что эта неделя должна быть в полной мере этого слова – евроинтеграционной:

«Мы ожидаем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашим прогрессом. Прогресса, который очевидно – даже несмотря на полномасштабную войну», – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, у Зеленского обсуждают с НАТО особый проект: инсайдер ОП сказал, что хотят устроить в Украине.