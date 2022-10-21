Кремль готовит удары по украинским АЭС: источник в ОП предупредил, что ждет население

Стало известно, что Российская Федерация намерена продолжать энергетический террор украинцев. Однако, как сообщил инсайдер в Офисе Президента, на сей раз Кремль нацелился на очень опасные объекты – атомные электростанции по всей Украине.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«МИ-6 представили данные разведки ОП и Генеральному штабу. В них говорится о том, что Кремлем были согласованы удары по подстанциям на АЭС Украины. Происходить это будет в ноябре-месяце. Разведка Британии порекомендовала деятелям на Банковой усиливать электростанции с помощью дополнительных ПВО», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что британцы дали еще один совет для жителей Украины. Если «МИ-6» правы, то украинцев будет ждать тяжелая зима, которая связана не только с энергетическим, но и с финансовым кризисами.

Напомним, в Пентагоне дали прогноз по войне в Украине зимой: официальное заявление Райдера.