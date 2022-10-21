Назван простой рецепт для уменьшения сахара в крови: врачи сказали, какое растение нужно употреблять

Как известно, повышенный уровень глюкозы в крови может вызывать целый ряд неприятных состояний, и даже сахарный диабет. Однако врачи нашли простое средство от повышенного сахара. Выяснилось, что для этого необходимо заваривать только одно растение.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что для приготовления этого чая необходимо взять две большие столовые ложки цветка липы и залить их одним стаканом кипящей очищенной воды.

Затем нужно подержать напиток под крышкой около десяти минут в теплом месте, после чего добавить в него по желанию измельченную лимонную цедру. Такую смесь необходимо принимать в течение всего дня с интервалом в два – пять часов.

Так же для повышения эффекта этого чая народная медицина рекомендует диабетикам заменить им все употребляемые напитки.

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