Происшествия

Сомнительное перемирие: возле Станицы Луганской ранен украинский военный

Воин находится в лечебном учреждении

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В воскресенье, 30 января, в зоне проведения ООС у населенного пункта Станица Луганская в результате гранатометного обстрела получил ранение боец украинской армии. Об этом сообщил штаб ООО на Донбассе, передает УРА-Информ.

Боевики незаконных вооруженных формирований «ЛНР» отрыл огонь из станковых противотанковых гранатометов в направлении Станицы Луганский. Как стало известно, в результате один военнослужащий Объединенных сил Украины получил ранение.

«Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести», — отметили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины готовят наступление на временно оккупированном боевиками Донбассе в районе Светлодарской дуги.

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