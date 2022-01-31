Общество

«Хотят рассечь республики и отрезать нас от РФ»: «глава ЛНР» анонсировал «наступление ВСУ»

ВСУ якобы готовят наступление на Донбассе в районе Светлодарской дуги

Время чтения: 28 Секунд

Вооруженные силы Украины готовят наступление на временно оккупированном боевиками Донбассе в районе Светлодарской дуги. Об этом заявил так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передает УРА-Информ.

«Украина активно готовится к наступательным боевым действиям в районе Светлодарской дуги. Главная цель — рассечь республики отрезать нас друг от друга, пройти к границе, отрезать нас от Российской Федерации, не дать возможность выехать мирному населению, то есть посеять хаос», — отметил он, ссылаясь на данные «разведки ЛНР».

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях якобы «знают» количество украинских военных, которые в случае эскалации вооруженного конфликта якобы покинут передовую. 

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