Происшествия

Боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Неподалеку Марьинки противник обстреливал позиции украинских войск из ручных и станковых противотанковых гранатометов

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За прошедшие сутки, 20 января, на оккупированных территориях Донбасса со стороны незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, передает УРА-Информ.

По направлению к Опытному, как отметили в штабе, боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Также известно, что в направлении Катериновки пророссийские боевики вели огонь из противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4, по данным штаба, враг применил минометы калибра 82 мм.

Сообщается, что вблизи Марьинки противник обстреливал позиции ВСУ из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

«Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины Алексей Резников не планирует комментировать никакие неофициальные сообщения о предоставлении украинскому государству иностранной помощи в виде вооружений, оборудования, военной техники, других элементов такой помощи, которая сейчас поступает, запланированная или находится на стадии обсуждения. 

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