Политика

Объемы военной помощи Украине беспрецедентные, — Минобороны

Теперь официальные сообщения о фактически оказанной помощи будут распространяться в координации с партнерами

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Министерство обороны Украины Алексей Резников не планирует комментировать никакие неофициальные сообщения о предоставлении украинскому государству иностранной помощи в виде вооружений, оборудования, военной техники, других элементов такой помощи, которая сейчас поступает, запланированная или находится на стадии обсуждения. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте Минобороны, передает УРА-Информ.

«Мы упорно работаем над увеличением объема и расширением номенклатуры средств обороны, которые предоставляются Украине. Это возможно при условии ответственного подхода с соблюдением разумных ограничений, которые являются обычной практикой в деятельности подобного рода», — сказано в сообщении.

Отныне, как подчеркнули в пресс-службе, официальные сообщения об оказании помощи будут распространяться в координации с партнерами в соответствующий момент, а также лишь в том объеме, который не повредит национальным интересам.

«С огромным уважением отношусь к работе средств массовой информации, но прошу учесть, что государство-агрессор непосредственно и через агентов влияния прилагает значительные усилия для снижения международной помощи Украине, блокирования поставок оружия оборонного назначения, даже — нелетального, других нужных вещей, которые спасают жизни наших воинов», — сообщил министр обороны Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что признание Российской Федерацией так называемых «ЛДНР», а также их присоединение к России будет означать отказ от Минских договоренностей, в связи с чем оно будет практически нереально. 

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