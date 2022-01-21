На Донбассе 17 населенных пунктов остались без воды

Из-за аварии на водогоне в Донецкой области без водоснабжения остались города Дружковка и Константиновка

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В результате аварии на водогоне в Донецкой области без водоснабжения в помещениях остались города Дружковка и Константиновка, а также 15 сел. Об этом сообщило КП «Вода Донбасса», передает УРА-Информ.

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Втором Донецком водопроводе прекращена подача воды в такие населенные пункты: Алексеево-Дружковка, Александро-Калиново, Дружковка, Екатериновка, Заря, Ильиновка, Иванополье, Константиновка, Клебан-Бык, Новгородское, Осиново, Плещеевка, Петровка, Романовка, Яблоновка, Щербиновка», — сообщили на предприятии.

Также, как стало известно, была сокращена подача воды в Краматорск и Славянск.

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