В Кабмине мужчина угрожает взорвать гранату: все что известно на данный момент

Мужчина уже задержан

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Нестандартная ситуация произошла сегодня, четвертого августа, в Кабинете министров Украины. Неизвестный мужчина с гранатой зашел в здание Правительства и угрожает ее подорвать.

Сначала соответствующее видео появилось в различных социальных сетях, а позже информацию также подтвердили в полиции. «Да, поступил такой вызов, на месте работают правоохранители», — сообщили там, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

В свою очередь в Кабинете министров сообщили, что не комментируют происходящее, вопросом занимается Министерство внутренних дел и полиция. При этом отмечается, что заседание правительство должно состояться сегодня без задержек.

В свою очередь в МВД сообщили, что сейчас с мужчиной ведут переговоры. На месте происшествия присутствует руководство Нацполиции и полиции Киева.

В полиции отметил, что в случае отказа прекратить правонарушение, к мужчине «будут применены полицейские меры».

В итоге перед 12:00 мужчину задержали.

Ранее мы сообщали о четвертом самоубийстве полицейского, участвовавшего в защите Капитолия.