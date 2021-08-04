Политика

В России заявили, что не бросят Донецк и Луганск

Мария Захарова выступила с заявлением

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Российская Федерация не бросит жителей Луганска и Донецка, городов которые на данный момент не подконтрольные Украине. Такое громкое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе молодежного форума «Территория смыслов».

Она считает, что заявления о том, что Россия не делает чего-то, чтобы обеспечить права жителей Донецка и Луганска, являются неправдой, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Политически, экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много… Ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит. И речь идет, прежде всего, о людях, которых будут поддерживать. И поддержка эта не останавливалась ни на минуту за все эти годы», — заявила Мария Захарова.

Также представительница Министерства иностранных дел пожаловалась на то, что за годы войны на Донбассе Россия сталкивалась с угрозами, санкциями и «словами агрессии, шантажа» и «колоссальным международным давлением», но не отступила от своей позиции.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» продолжают мучиться на КПВВ «Еленовка».

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