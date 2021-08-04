Происшествия

Столкновение поездов в Чехии: есть жертвы, много раненых

Столкновение произошло недалеко от города Милавче

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По меньшей мере два человека погибли и около 40 получили ранения в результате столкновения двух поездов в среду утром в регионе Пльзень на западе Чехии. Руководитель спасательной операции сообщил СМИ, что, скорее всего, погибли машинисты обоих поездов.

Столкновение произошло недалеко от города Милавче, между станциями Домалице и Ближеёв, вскоре после 8:00. На место были отправлены машины скорой помощи и пожарных. В спасательной операции также участвуют четыре вертолета, пишет УРА-Информ.

По словам представителей Чешских железных дорог, поезд Хеб-Прага столкнулся с местным пассажирским поездом. По словам министра транспорта Карела Гавличека, один из водителей проигнорировал семафор и стоп-сигнал на перекрестке Радонице.

На месте столкновения вмешиваются все подразделения IRS, которым дополнительно помогают спасатели из Германии. Для акции было задействовано четыре вертолета.

Вмешались воздушные спасательные службы из Праги, Пльзеня, края Градец-Кралове и южной Чехии. — Машины чешских спасателей дополняются пятью каретами скорой помощи из Германии. Наш инспектор дорожного движения также находится на месте, — сказала Мария Свободова, пресс-секретарь региональных аварийных служб после аварии.

Ранее мы сообщали, что в Альпах вагон поезда упал в реку.

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