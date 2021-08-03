Четвертое самоубийство полицейского, участвовавшего в защите Капитолия

Очередная смерть

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Четвертый офицер полиции Вашингтона, принимавший участие в борьбе с беспорядками в Капитолии 6 января, мертв. По данным американских СМИ, в прошлом месяце мужчина покончил жизнь самоубийством. Это четвертый раз, когда полицейский покончил с собой после участия в защите Капитолия.

В день беспорядков офицер Кайл ДеФрейтаг помогал поддерживать общественный порядок во время комендантского часа, введенного после штурма Капитолия, говорится в сообщении муниципального полицейского управления Вашингтона, пишет УРА-Информ.

Информацию о смерти вашингтонского полицейского во вторник распространила газета New York Post. Эта новость дошла до американских СМИ, хотя офицер покончил жизнь самоубийством 10 июля. В некрологе полицейского говорилось, что ДеФрейтаг был жителем Пенсильвании и пятилетним старшим офицером полиции Вашингтона.

Похороны офицера прошли в минувшие выходные. Семья офицера не сообщила, что причиной его смерти стали беспорядки.

Напомним, что в результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции Капитолия США Брайан Сикник. Через три дня после беспорядков другой офицер полиции Капитолия, Говард Либенгуд, покончил жизнь самоубийством. Полицейский Джеффри Смит застрелился 15 января, на следующий день после того, как ему приказали вернуться на работу.

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