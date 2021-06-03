Экономика

В Украине снова хотят повысить пенсионный возраст: что известно

После 2035 года украинцам придется выходить на пенсию в 61 год

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В Украине снова могут повысить пенсионный возраст. Однако речь идет не о резком скачке, а о плавном. Планируются, что люди будут выходить на пенсию в 61 год. При этом, увеличивать пенсионный возраст планируют постепенно – на один месяц каждый год.

Соответствующий законопроект под номером 5566 «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» по некоторым вопросам определения пенсионного возраста» зарегистрирован в Раде, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Согласно законопроекту, предлагается увеличивать пенсионный возраст с января 2023 года. Таким образом, к 2035 году на пенсию можно будет выходить не в 60, как сейчас, а в 61 год.

В тоже время, согласно законопроекту, предлагается уменьшать на полгода пенсионный возраст женщинам за каждого рожденного и воспитанного до 6 лет ребенка, но в целом не более чем на 3 года.

Напомним, что с апреля минимальный пенсионный возраст для женщин увеличился до 60 лет и сравнялся с мужским.

Ранее мы сообщали, что украинские учителя будут получать больше.

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