Происшествия

В Иране произошел мощный взрыв на химзаводе: есть пострадавшие

Причина взрыва на химическом заводе Sepahan Nargostar расследуется

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Сегодня рано утром в результате взрыва и пожара, который возник на заводе по производству химикатов в центральной провинции Ирана Исфахан, пострадали, по меньшей мере, девять человек. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

“Причина взрыва на химическом заводе Sepahan Nargostar расследуется, а девять раненых переведены в больницу”, — сообщил пресс-секретарь провинциального центра неотложной медицинской помощи Аббас Абеди.

Помимо этого, местные жители в социальных сетях отмечают, что взрыв на заводе был настолько сильным, что в районе завода тряслись дома. Изначально люди подумали, что это землетрясение.

Ранее сообщалось, что в Умани 22-летний гражданина Израиля устроил стрельбу и ранил двух паломников-хасидов. Вскоре мужчина был арестован.

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