«Эхо войны»: на Донбассе прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел в 18:00

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Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецка сообщили об одиночном мощном разрыве. Об этом они написали в соцсетях, передает УРА-Информ.

Жители отмечают, что звук был крайне громким и пугающим. Некоторые отмечают, что подумали, будто началось наступление.

«18.00 — Север Донецка — одиночный мощный разрыв. Трудовские также слышат и ощущают эхо войны. Прифронтовым районам Донецка быть внимательными и осторожными!», — написали дончане.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на временно оккупированных территориях Донбасса было зафиксировано пять случаев нарушения режима тишины.