Происшествия

«Эхо войны»: на Донбассе прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел в 18:00

Время чтения: 24 Секунд

Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецка сообщили об одиночном мощном разрыве. Об этом они написали в соцсетях, передает УРА-Информ.

Жители отмечают, что звук был крайне громким и пугающим. Некоторые отмечают, что подумали, будто началось наступление.

«18.00 — Север Донецка — одиночный мощный разрыв. Трудовские также слышат и ощущают эхо войны. Прифронтовым районам Донецка быть внимательными и осторожными!», — написали дончане.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на временно оккупированных территориях Донбасса было зафиксировано пять случаев нарушения режима тишины. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
33 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
33 %
Удивлён
Удивлён
33 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Скорость не превышал: водителю автобуса, что попал в ДТП в Польше, грозит 8 лет тюрьмы

Водителю запретили выезжать из Польши

Нарушения «режима тишины» на Донбассе: боевики использовали запрещенное оружие

8 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня

Протесты в Беларуси: возбуждено более 2,5 тысяч дел против участников акций

В 70 процентах случаев речь шла о ситуации, в которых использовался интернет

Смертельное ДТП в Польше: в МИД уточнили количество погибших украинцев

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП

Перебои с водой в ОРДЛО: она может полностью исчезнуть

Настолько низкий уровень воды в водохранилищах Луганщины связан с остановкой откачивания воды в шахтах

Коломойский был замешан в коррупции: в Госдепе заявили о наявности «достоверной информации»

Решение о внесении в санкционный список основано не только на действиях олигарха на посту главы ОГА

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap