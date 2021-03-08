У Зеленского допустили возможность введения санкций против Коломойского

Санкции, которые были введены США предзнаменуют новый этап в украинской политике

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Украинские власти вполне могут ввести санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского. Ранее это уже сделали Соединенные Штаты Америки. О возможности санкций заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, об этом она рассказала в интервью для издания «Гордон», передает УРА-Информ.

Она считает, что санкции, которые были введены США предзнаменуют новый этап в украинской политике.

«Это хороший вопрос, очень четкий, но я не буду отвечать на него четко. Но еще на своей пресс-конференции 20 мая президент намекнул, что некоторые телеканалы должны были позаботиться о чистоте своего финансирования и порядочности своей журналистики», — отметила Мендель на вопрос о санкциях против олигархов.

Мендель призвала не загадывать относительно санкций против Коломойского, однако, отметила, что это возможно. Аналогичный ответ она дала и на вопрос об выдаче Коломойского американской стороне, где против него ведут расследование.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины открыл еще четыре производства по искам, которые были поданы на обжалование указа шестого главы государства Владимира Зеленского о введении санкций против телевизионных каналов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с кумом российского президента Владимира Путина, а также лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.