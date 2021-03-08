Происшествия

Нарушения «режима тишины» на Донбассе: боевики использовали запрещенное оружие

8 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня

Время чтения: 54 Секунд

За прошедшие сутки на временно оккупированных территориях Донбасса было зафиксировано пять случаев нарушения режима тишины. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает УРА-Информ.

«Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета», — отмечается в сообщении.

Вблизи населенного пункта Опытное, как сообщили в ООС, пророссийские боевики открывали огонь из подствольного гранатомета по позициям украинских военных. В районе населенного пункта Южное незаконные вооруженные формирования также вели прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

«Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско — оккупационных войск Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей ОБСЕ», — добавили в штабе.

Также известно, что по состоянию на 7 часов утра, 8 марта, боевики уже открывали огонь один раз по украинским позициям.

Противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное. Военные украинской армии открывали огонь в ответ.

Ранее сообщалось, что пятого марта, в результате обстрелов боевиков был ранен украинский военный. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Протесты в Беларуси: возбуждено более 2,5 тысяч дел против участников акций

В 70 процентах случаев речь шла о ситуации, в которых использовался интернет

Смертельное ДТП в Польше: в МИД уточнили количество погибших украинцев

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП

Перебои с водой в ОРДЛО: она может полностью исчезнуть

Настолько низкий уровень воды в водохранилищах Луганщины связан с остановкой откачивания воды в шахтах

Коломойский был замешан в коррупции: в Госдепе заявили о наявности «достоверной информации»

Решение о внесении в санкционный список основано не только на действиях олигарха на посту главы ОГА

Конфликт на Донбассе: снайпер ранил украинского военного

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня

Ученые предостерегают от извержения вулкана в Исландии: снова будут проблемы

Тревожная новость из Исландии

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap