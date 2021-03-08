Нарушения «режима тишины» на Донбассе: боевики использовали запрещенное оружие

8 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня
За прошедшие сутки на временно оккупированных территориях Донбасса было зафиксировано пять случаев нарушения режима тишины. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает УРА-Информ.
«Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета», — отмечается в сообщении.
Вблизи населенного пункта Опытное, как сообщили в ООС, пророссийские боевики открывали огонь из подствольного гранатомета по позициям украинских военных. В районе населенного пункта Южное незаконные вооруженные формирования также вели прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.
«Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско — оккупационных войск Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей ОБСЕ», — добавили в штабе.
Также известно, что по состоянию на 7 часов утра, 8 марта, боевики уже открывали огонь один раз по украинским позициям.
Противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное. Военные украинской армии открывали огонь в ответ.
Ранее сообщалось, что пятого марта, в результате обстрелов боевиков был ранен украинский военный.