Нарушения «режима тишины» на Донбассе: боевики использовали запрещенное оружие

8 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня

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За прошедшие сутки на временно оккупированных территориях Донбасса было зафиксировано пять случаев нарушения режима тишины. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает УРА-Информ.

«Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета», — отмечается в сообщении.

Вблизи населенного пункта Опытное, как сообщили в ООС, пророссийские боевики открывали огонь из подствольного гранатомета по позициям украинских военных. В районе населенного пункта Южное незаконные вооруженные формирования также вели прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

«Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско — оккупационных войск Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей ОБСЕ», — добавили в штабе.

Также известно, что по состоянию на 7 часов утра, 8 марта, боевики уже открывали огонь один раз по украинским позициям.

Противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное. Военные украинской армии открывали огонь в ответ.

Ранее сообщалось, что пятого марта, в результате обстрелов боевиков был ранен украинский военный.