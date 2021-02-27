«Мы находимся в состоянии войны», — Данилов о реакции Путина на блокировку каналов Медведчука

Украинцы-это не русский народ

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Украинская сторона совершенно не боится реакции президента РФ Владимира Путина на введенные санкции против его кума и лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука. Об этом заявил Алексей Данилов, секретарь СНБО в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает УРА-Информ.

Он подчеркнул, что украинцы-это не русский народ, и они имеют огромную волю к свободе.

«То, что делает этот господин Путин, начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей, чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Так, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года», — заявил Данилов.

Ранее сообщалось, что украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на временно оккупированных территориях Донбасса, а также стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направила ноты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ касательно ранения 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.