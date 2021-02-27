Новый канал Медведчука просуществовал 1 час

Данилов на брифинге 26 февраля отверг влияние Совбеза на данное решение

Время чтения: 45 Секунд

Соратник кума главы Российской Федерации Виктора Медведчука Тарас Козак приобрел телеканал «Первый независимый». Он был создан из трех каналов, которые ранее попали под санкции — ZIK, NewsOne и 112 Украина. Телеканал вышел в эфир вчера, 26 января. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что прошел лишь час, как канал начал свое вещание, как его отключили от спутника. Также вскоре он будет отключен в кабельных сетях.

После этого журналисты медиахолдинга Козака снова вынужденно перешли на YouTube.

При этом, секретарь СНБО Алексей Данилов отверг влияние Совбеза на данное решение.

«То, что касается ситуации со спутниками и другими вещами, это хозяйственные дела тех людей, которые этим занимаются. Мы к этому не имеем никакого отношения», — пояснил Данилов.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин использует в своих целях «тень иностранных спецслужб» в качестве инструмента для запугивания граждан РФ. Он убеждает жителей государства в том, что сама «мать-демократия» стоит под угрозой западных агентов.