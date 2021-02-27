Новый канал Медведчука просуществовал 1 час

Данилов на брифинге 26 февраля отверг влияние Совбеза на данное решение
Соратник кума главы Российской Федерации Виктора Медведчука Тарас Козак приобрел телеканал «Первый независимый». Он был создан из трех каналов, которые ранее попали под санкции — ZIK, NewsOne и 112 Украина. Телеканал вышел в эфир вчера, 26 января. Об этом пишет УРА-Информ.
Стоит отметить, что прошел лишь час, как канал начал свое вещание, как его отключили от спутника. Также вскоре он будет отключен в кабельных сетях.
После этого журналисты медиахолдинга Козака снова вынужденно перешли на YouTube.
При этом, секретарь СНБО Алексей Данилов отверг влияние Совбеза на данное решение.
«То, что касается ситуации со спутниками и другими вещами, это хозяйственные дела тех людей, которые этим занимаются. Мы к этому не имеем никакого отношения», — пояснил Данилов.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин использует в своих целях «тень иностранных спецслужб» в качестве инструмента для запугивания граждан РФ. Он убеждает жителей государства в том, что сама «мать-демократия» стоит под угрозой западных агентов.