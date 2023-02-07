Политика

Польша просит Украину передать ей западные области: росСМИ представили заявление Моравецкого

Родион Власов

В российских СМИ появилось сообщение о том, что премьер-министр Польши Матеуш призывает главу Украинского государства Владимира Зеленского к тому, чтобы тот принял важное решение насчет западных регионов.

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Об этой информации сообщило информационное агентство URA.RU, сославшееся на запрещенные в Украине СМИ, передает «УРА-Информ».

По версии СМИ РФ, Моравецкий предложил Зеленскому передать Польскому государству часть украинских территорий ради безопасности.

«Западные области Украины будут находиться в безопасности, если временно будут находиться под протекторатом Польши», – сказал Моравецкий.

Аргументом в пользу этого служит то, что, по мнению Моравецкого, Польша – это страна-член НАТО, а Кремль не посмеет вступать в конфликт с Североатлантическим альянсом.

Хотя вышеупомянутого не появлялось в украинских СМИ, в данный момент никто не заявляет, что данное заявление Моравецкого фейк. Однако информация все еще требует уточнения. Возможно, официальные заявления со стороны Украины или Польши появятся временем позже.

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