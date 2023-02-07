США ведут переговоры с РФ по Украине: инсайдер ОП раскрыл, что уже известно

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш инсайдер из ОП сказал, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать переговоры с РФ. Происходит это на территории одной из арабских стран. Однако представителей ОП на данных встречах не присутствует. Нас только информируют о том, что такие встречи имеют место быть», – сказано в начале сообщения.