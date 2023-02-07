США ведут переговоры с РФ по Украине: инсайдер ОП раскрыл, что уже известно

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».
«Наш инсайдер из ОП сказал, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать переговоры с РФ. Происходит это на территории одной из арабских стран. Однако представителей ОП на данных встречах не присутствует. Нас только информируют о том, что такие встречи имеют место быть», – сказано в начале сообщения.
Затем источник добавил, что у Зеленского недовольны из-за такого формата переговоров насчет Украины без непосредственных ее представителей.
«Но предпринять на Банковой ничего не способны. В итоге появилась формула Салливана, которая не устраивает функционеров ОП», – заключил источник.
Напомним, у РФ появилась новая тактика по Украине: Подоляк сказал, как будут отвлекать ВСУ.
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