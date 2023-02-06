Происшествия

Кадыров покинул территорию РФ: источник раскрыл, где заметили главу Чечни

Родион Власов

Скандально известный глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже больше недели не появлялся в публичном пространстве, но недавно СМИ выяснили, что же произошло.

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Об этой информации сообщили специалисты телеграм-канала ASTRA, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что глава ЧР не только вылетел с территории Чечни, но и передал правление республикой своим родственникам. По выводам журналистов, его самолет был замечен в ряде курортных мест: Мальдивы, Дубай.

«С 29 января Кадыров отсутствует в Чечне. Он отправляется в определенные места на джете RA-73417, но там в регулярном порядке выключают маячки. Впрочем, некоторые сервисы сумели отследить борт. Но 5 февраля его борт был замечен в районе Махачкалы. В данный момент до сих пор неизвестно, где находится его самолет», – заявляют специалисты.  

Со стороны официальных лиц Чечни или Российской Федерации никаких комментариев по поводу вышеупомянутого не последовало.

Напомним, мобилизованные из РФ бунтуют и отказываются воевать в Украине, – Генштаб ВСУ.

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