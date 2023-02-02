Логика путинского наступления понятна – Арестович объяснил, для чего в РФ говорят об этом

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Об этой информации сообщил Арестович в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Логика готовящегося путинского наступления понятна – получить более выгодные позиции для переговорного процесса», – сказал в начале обозреватель.

Затем он выразил уверенность, что Путину военные дали четкое понимание. По словам Арестовича, они сказали главе РФ, что они могут и чего не способны достичь. Более того, бывший помощник Зеленского считает, что Путин надеется на максимум возможностей войск РФ, чтобы завести войну в тупиковую ситуацию, начав переговорный процесс.

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