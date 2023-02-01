Общество

Ракета РФ снова уничтожила дом в Украине: СМИ показали, что творится в Краматорске (кадры)

Родион Власов

Стало известно, что Российская Федерация снова пустила снаряд на мирный дом в Донецкой области, из-за чего пострадали люди.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр оперативный», передает «УРА-Информ».

Инцидент произошел буквально полчаса назад. Ракета со стороны ВС РФ попала в жилой дом на территории Краматорска, который находится в Донецкой области. По сведениям СМИ буквально уничтожены 2 подъезда. Что еще более ужасно, под завалами люди кричат о помощи.

На этом фоне уже известно о 2 погибших, а также 7 раненных. Однако спасательные работы все еще продолжаются, и насколько вырастут данные цифры неизвестно.

Как и многие другие похожие случаи, неизвестно, в чем была цель подобного удара со стороны войск Российской Федерации. Многие украинцы воспринимают такие бомбежки в качестве акта геноцида или открытого издевательства по отношению к мирным людям.

Напомним, Запад выставил новое требование Украине: источник раскрыл, для чего Зеленскому увольнения.

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