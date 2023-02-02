Украине в РФ предложили переговоры без условий: ВСУ ответили коротко

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Матвиенчиха заявила, что мирные переговоры состоятся, если Киев покажет реальную готовность к ним. Наши условия вы знаете – полный вывод войск, из всех временно оккупированных территорий, выплата репараций и контрибуций, бункерную шмон на кол посадить (до трибунала он точно недоживет, его свои же уберут), всех остальных под трибунал. Если не готовы сидите тихонько и ждите трибунала!», – ответили военные Украины.

Затем они добавили, что подобные слова от представителей власти РФ являются простой манипуляцией. В России же, в свою очередь, пока ничего не комментировали насчет слов ВСУ.

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