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Украине в РФ предложили переговоры без условий: ВСУ ответили коротко

Родион Власов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о готовности к переговорам с Украиной без каких-либо условий, однако представители Вооруженных сил Украинского государства решили ответить по-своему.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Матвиенчиха заявила, что мирные переговоры состоятся, если Киев покажет реальную готовность к ним. Наши условия вы знаете – полный вывод войск, из всех временно оккупированных территорий, выплата репараций и контрибуций, бункерную шмон на кол посадить (до трибунала он точно недоживет, его свои же уберут), всех остальных под трибунал. Если не готовы сидите тихонько и ждите трибунала!», – ответили военные Украины.

Затем они добавили, что подобные слова от представителей власти РФ являются простой манипуляцией. В России же, в свою очередь, пока ничего не комментировали насчет слов ВСУ.

Напомним, в Украине внезапно похвалили Гиркина: экс-нардеп показал, какой совет он дал россиянам (видео).

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