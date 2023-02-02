Политика

РФ созывает Совбез ООН по Украине: о чём будут говорить

Родион Власов

Россия в очередной раз решила созвать заседание Совбеза ООН. Страна-агрессор собирается снова высказать Украине обвинения из-за получения военной помощи от западных партнёров.

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Об этой информации сообщил “Дмитрий Полянский”, передает Ura-inform.

Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что заседание запланировано на 8 февраля.

«На 8 февраля нами запрошено заседание по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия. Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений», — заявил он.

Полянский отметил, что 6 февраля страны Запада хотят провести встречу с гуманитарными аспектами в Украине, а на 24 февраля пригласили заседание СБ по случаю годовщины начала вторжения, поэтому Россия «в долгу не останется».

«Мы в долгу не останемся. На 8 февраля пригласили заседание о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса в условиях наращивания поставок западного оружия. Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений», – написал Полянский.

Также он добавил, что 23 февраля запланировано заседание Совбеза по отношениям ООН-ЕС, которое «явно не минует Украину».

Напомним, ранее сообщалось, США поставили ультиматум РФ: Лавров раскрыл, какое сообщение он получил через Египет.

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