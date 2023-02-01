Здоровье

Как поставить себе диагноз по ногтям: врачи рассказали о методике

Родион Власов

Своеобразным зеркалом состояния здоровья есть ногти, и, как оказалось, их состояние может говорить о болезнях или нехватке витаминов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Как ногти говорят о проблемах:

  • Белые пятнышки – это признак недостатка цинка, белка и витамина С;
  • трещины и желтизна ногтей – указывают на грибок и дефицит витамина В12;
  • отслоение ногтей – организму не хватает белка и биотина;
  • отсутствие лунул, то есть белых полумесяцев на ногтях может указывать на анемию – нехватку железа, а также дефицит витамина В12; в идеале лунка должна составлять 1/5 длины ногтя;
  • синий оттенок, особенно вместе с общей бледностью, и в районе носогубного треугольника и ногтей – указывают на возможные сердечные проблемы. Следует сделать ЭКГ;
  • поперечные полосы – свидетельствуют о дефиците витамина В1, возможно нарушение углеводного обмена;
  • продольные полосы на ногтях – признак снижения функции щитовидной железы.

Напомним, простой рецепт для укрепления сердца: врачи сказали, что нужно есть на голодный желудок.

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