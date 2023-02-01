Как поставить себе диагноз по ногтям: врачи рассказали о методике

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».
Как ногти говорят о проблемах:
- Белые пятнышки – это признак недостатка цинка, белка и витамина С;
- трещины и желтизна ногтей – указывают на грибок и дефицит витамина В12;
- отслоение ногтей – организму не хватает белка и биотина;
- отсутствие лунул, то есть белых полумесяцев на ногтях может указывать на анемию – нехватку железа, а также дефицит витамина В12; в идеале лунка должна составлять 1/5 длины ногтя;
- синий оттенок, особенно вместе с общей бледностью, и в районе носогубного треугольника и ногтей – указывают на возможные сердечные проблемы. Следует сделать ЭКГ;
- поперечные полосы – свидетельствуют о дефиците витамина В1, возможно нарушение углеводного обмена;
- продольные полосы на ногтях – признак снижения функции щитовидной железы.
Напомним, простой рецепт для укрепления сердца: врачи сказали, что нужно есть на голодный желудок.
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