В Главном управлении разведки представили статистические данные по военнослужащим российской армии. Выяснилось, что сдаваться в плен намерены уже не сотни, а целые тысячи людей, которые выбрали жизнь вместо смерти.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

«За последние несколько недель поступило немало запросов на горячую линию проекта «Хочу жить». Там зарегистрировано больше 2000 обращений», – сообщил ключевой представитель ГУР по имени Андрей Юсов.

При этом по имеющейся в СМИ информации, временем ранее еженедельное количество обращений достигало несколько сотен человек. Хотя эксперты пока не проанализировали такие статистические данные, возможно, это связано с тем, что фронт ВС РФ попросту начал рассыпаться, а ВСУ тем временем ведут успешное контрнаступление.

Как сообщалось ранее, в армии РФ был замечен акт гомосексуализма: СМИ выяснили, что сделали с мужчинами ВСУ.