Экономика

В РФ начали угрожать Молдове: власти опубликовали возмутительное заявление

Ирина

Москва угрожает приостановить поставки газа в Молдову на срок до двух недель. На то есть соответствующие причины, которые озвучили представители Кремля.

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Об этой информации сообщила «Экономическая Правда», передает «УРА-Информ».

Эксперты утверждают, что, так как значительных успехов в войне с Украиной Россия не добилась, глава РФ Владимир Путин решил вступить в войну с другой страной на постсоветском пространстве – Молдавией.

«Он натравил лояльных сотрудников «Газпрома» на молдаван, которые пригрозили полностью прекратить подачу газа в Кишинев, если до 20 октября не заплатят требуемую сумму. Ну а “виновники” этого, конечно же, украинцы», – сообщают эксперты.

По их мнению, газовые магнаты из страны-агрессора пригрозили расторгнуть контракт с молдавской фирмой «в любое время» из-за якобы «значительной задержки» заключения сделки по историческому долгу «Молдовагаза».

«Пока друзья Путина из «Газпрома» угрожали Молдове, они не забыли и Украину. Они заявили, что в октябре отправят в Молдову только 5,7 млн ​​кубометров. м природного газа, поскольку украинский «Нафтогаз» «отказывается» предлагать им всю услугу по транспортировке газа», – заключили эксперты.

Напомним, освобожденные из плена РФ американцы раскрыли, что с ними делали россияне: подробности.

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