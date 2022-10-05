Общество

Шмыгаль сделал новое заявление об отопительном сезоне: премьер-министр о том, к чему готовиться людям

Ирина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что готовность жилых домов и тепловых сетей к отопительному сезону достигла почти 90 процентов.

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 Об этом сообщил «Остров», передает «УРА-Информ».

Глава Кабмина подчеркнул, что важнейшей задачей правительства сегодня является завершение подготовки к отопительному сезону. Несмотря на все трудности, Кабинет Министров совместно с органами местного самоуправления и всеми другими службами делает все возможное, чтобы обеспечить украинцев теплом, светом и водой.

«Готовность жилых домов и сетей горячего водоснабжения мы оцениваем сейчас почти в 90 процентов, а в ближайшее время дойдем до 100 процентов в регионах, где сейчас нет активных боевых действий», – сообщил Шмигаль.

Он напомнил, что вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским они неоднократно говорили, что отопительный сезон в этом году будет самым тяжелым в истории Украины. Благодаря работе атомной электростанции Украина имеет достаточно ресурсов для обеспечения страны электроэнергией.

«Мы продолжаем работу с партнерами по демилитаризации Запорожской АЭС». В то же время неатомная энергосистема Украины зимой будет работать на полную мощность. Но каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую стабильность страны», — добавил Денис Шмыгаль.

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