Политика

Рейтинг Зеленского достиг неожиданной отметки: инсайдер ОП «слил» закрытую социологию властей

Источник из Офиса Президента представил те данные, с которыми приходится работать функционерам на Банковой. Выяснилось, реальное отношение украинцев к некоторым политикам совершенно иное, нежели то, что показывают на государственных телеканалах.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

В самом начале специалисты выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в серьезном положении. Его рейтинг достиг той отметки, которую так боялись функционеры ОП. Теперь он стал ниже 20%. Эксперты уточнили, что сейчас показатель составляет около 18,6%.

«Впервые за все время сегодняшний лидер Украины может проиграть во втором туре не только экс-президенту Петру Порошенко, но еще и главе фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и даже бывшему спикеру Рады Дмитрию Разумкову», — сообщил источник.

Кроме того, эксперты выяснили, что антирейтинг Зеленского стал куда выше аналогичного показателя у Порошенко.

«Украинцы встревожились из-за военной истерии. Множество респондентов против того, чтобы была война. Они считают, что Зеленский и другие функционеры в ОП должны сделать все возможное, дабы не было начато нового витка военной агрессии со стороны Российской Федерации», — заключил источник.

Напомним, нардеп озвучил реальную причину карантина в Верховной Раде: у власти проблема.

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