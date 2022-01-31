Политика

Нардеп озвучил реальную причину карантина в Верховной Раде: у власти проблема

Народный избранник от партии «Голос» Ярослав Железняк в одном из теле эфиров украинского телевидения была названа причина, из-за которой инициировали двухнедельный карантин в Раде. И он убеждён, что коронавирусная инфекция здесь ни при чём.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Это связано с тем, что в Верховной Раде больше не могут принимать законы, из-за того что фактически произошел распад монокоалиции.

«Касательно карантина – не верьте, что эта история связана исключительно с тем, что у нас много депутатов болеют. Да, действительно много, и желаю всем здоровья, но главная причина – у них нет монобольшинства, и всю предыдущую неделю вы видели, что у них не хватало своих голосов для, не скажу, чтобы важных для Украины законов, но важных для ОП. К примеру, выведение  дополнительных закупок из действия закона о Prozorro и так далее, что касается коррупционных махинаций», – объяснил Железняк.

Со слов народного депутата, карантин объявили «с целью того, чтобы как-то сохранить лицо и не выставлять в зал Верховной Рады законы, зная, что они будут провалены».

Так же Железняк заверил, что они будут провалены, так как коалиция на сегодняшний день не существует, она есть только де-юре.

Напомним, ранее сообщалось, Стефанчук рассказал, что Зеленский хочет на день рождения.

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