Общество

Пушилин озвучил «причины» конфликта на Донбассе

Донбасс якобы потребовал «референдум» о федерализации, но не был услышан

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«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил катарскому телевидению о «причинах» конфликта на оккупированном украинском Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Пушилина.

Донбасс, по мнению Пушилина, потребовал «референдум» о федерализации, но не был услышан.

«Тогда жители Донецкой и Луганской областей провозгласили „народные республики“ и заявили о том, что референдум проведут сами», — сообщил Пушилин в эфире телеканала «Аль-Араби Аль-Джадид».

Правительство Украины, как утверждает «глава ДНР», применило «против населения Донбасса армию, что противоречит международному праву».

Ранее сообщалось, что Российская Федерация вмешается в конфликт на оккупированном боевиками украинском Донбассе через пять минут после «нападения ВСУ» на ОРДЛО. 

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