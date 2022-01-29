Политика

Стали известны задачи российских подразделений НВФ, которые были направлены в ОРДЛО

Бывшим премьером так называемой «ДНР» а ныне депутатом Госдумы РФ Александром Бородаем было заявлено, что на сегодняшний день ситуацию на Донбассе можно назвать «крайне взрывоопасной».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С его слов, членами незаконных вооружённых формирований, состоящих в отрядах Союза Добровольцев Донбасса, будут выполняться специальные задания.

О каких именно задачах идёт речь Бородай более подробной информации не предоставил.

«Конечно, есть часть информации, которую я никак не могу оглашать СМИ. По этой причине о численности подразделений я комментариев давать не буду, а касательно непосредственных задач подразделений, скажу, что они скорее будут специальные, чем обычные стандартные».

Также Бородаем было отмечено, что среди людей, которые желают вернуться в ОРДО, есть «весьма узнаваемые лица»:

«Возможно, они известны не в самых широких кругах, но точно в тех, кто интересуется этой проблематикой».

Напомним, ранее сообщалось, Жители ОРДО рекомендуют отказаться от поездок из Украины в «Л/ДНР»: «Опасно и могут быть проблемы».

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