Мэр Киева готовится к войне: озвучен план для граждан Киева

Мэром Киева Виталием Кличко, было озвучено что он не хочет верить в полномасштабное вторжение РФ в Украину. Но с его слов, неизвестно, удовлетворят ли текущие переговоры с Западом требования Путина.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Кличко сказал, что никто на самом деле не хочет никакого противостояния и крови. Но, по его словам есть такая пословица-«Хочешь мира-готовься к войне».

Киевский городской голова рассказал, что в Киеве было сделано всё, для того защитить самые ключевые объекты инфраструктуры жизнедеятельности, которых около пятисот.

«При чрезвычайной ситуации очень важным является то, чтобы ни в коем случае не пропала электрическая энергия и водоснабжение. Так же должны быть четкие коммуникации между разными ветвями власти и руководителями объектов критической инфраструктуры. Все это разработано – автономный алгоритм в Киеве», – рассказал Кличко.

Помимо этого, мэром Киева было отмечено, что есть разработанный алгоритм действий в случае взятия под охрану ключевых объектов, а также при внезапном отключении электроэнергии.

«Касательно территориальной обороны – пункты на данный момент подготавливаются. И уже много граждан – цифру не буду озвучивать – туда записались как резервисты в том случае, в случае чрезвычайной ситуации. Также мы проинспектировали все бомбоубежища столицы», – заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, Порошенко отправляется на фронт: экс-президент сообщил, что привезет с собой в зону ООС.